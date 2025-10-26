Quatro casas inundadas e 10 viaturas arrastadas na ilha de São Miguel

Quatro habitações ficaram inundadas este sábado nos Açores, duas na vila de Água de Pau, onde 10 viaturas foram arrastadas devido ao transbordar de uma ribeira, segundo a presidente da autarquia, Vanessa Silva.

Vanessa Silva referiu à Lusa que os serviços competentes da Segurança Social "vão avaliar da necessidade de realojar" os agregados familiares das duas casas inundadas, junto à escola local, sendo que decorrem trabalhos de limpeza na via pública.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) atualizou, entretanto, para 32 as ocorrências verificadas na ilha de São Miguel, na sequência das condições meteorológicas adversas.

No concelho de Ponta Delgada, registou-se a necessidade de realojar duas pessoas, devido à inundação de uma habitação.

Ainda neste concelho, uma derrocada afetou duas habitações, sem vítimas a registar.

De acordo com o SRPCBA, as situações reportadas ocorreram nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande.

Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes, para apoio e resolução das diversas situações.