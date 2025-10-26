Menu
  • Noticiário das 15h
  • 26 out, 2025
Mau tempo

Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte

26 out, 2025 - 15:27 • Lusa

No sábado, quatro casas ficaram inundadas e dez viaturas foram arrastadas na ilha de São Miguel

As ilhas dos grupos central e Oriental dos Açores estão sob aviso amarelo até terça-feira devido a precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) o aviso amarelo vigora das 12h00 deste domingo até às 00h00 de terça-feira.

No grupo Central, o aviso do IPMA foi emitido para vigorar entre as 12h00 deste domingo e as 09h00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Quatro casas inundadas e 10 viaturas arrastadas na ilha de São Miguel

Mau tempo

Quatro casas inundadas e 10 viaturas arrastadas na ilha de São Miguel

Temporal provocou dezenas de ocorrências nos Açore(...)

No sábado, quatro habitações ficaram inundadas nos Açores, duas na vila de Água de Pau, onde 10 viaturas foram arrastadas devido ao transbordar de uma ribeira, segundo a presidente da autarquia, Vanessa Silva.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) atualizou, entretanto, para 32 as ocorrências verificadas na ilha de São Miguel, na sequência das condições meteorológicas adversas.

