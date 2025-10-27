Agrediram companheiras no carro. Detidos dois suspeitos de violência doméstica no Porto

27 out, 2025 - 14:40 • Lusa
Dois homens foram detidos, na sexta-feira, no Porto, por suspeita de violência doméstica contra as companheiras, sendo que em ambos os casos as agressões ocorreram dentro de viaturas na via pública, foi esta segunda-feira anunciado.
Em comunicado, a PSP refere que no primeiro caso, o detido, de 48 anos, é suspeito de agredir a namorada, de 30 anos, "com socos na face", tendo-a agarrado pelos membros para a impedir de sair da viatura.
"A vítima com a porta da viatura aberta gritava e tentava abandonar a mesma", refere o texto, que realça que as agressões foram feitas "perante várias testemunhas".
No segundo caso, refere a PSP, o suspeito, de 45 anos, estaria a agredir a companheira, de 42 anos, "no interior da viatura imobilizada no meio da via", provocando hematomas na face da mulher.
Ambos os suspeitos foram presentes às autoridades judiciárias, tendo sido aplicadas como medidas de coação ao primeiro detido apresentações semanais e, ao segundo, o termo de identidade e residência.