Amadora. Homem de 31 anos detido por abusar sexualmente da enteada

27 out, 2025 - 12:49 • Redação

Os abusos, que foram denunciados pela escola, terão começado em 2022 quando a enteada tinha seis anos.

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela prática de vários crimes de abuso sexual de crianças. Os crimes aconteceram na Amadora na residência da família e terão começado em 2022.

Em comunicado, a PJ revelou que os crimes "tiveram lugar na residência familiar, no quadro de um agregado familiar aparentemente estruturado" e que a vítima, de nove anos e enteada do suspeito, "relatou à professora que, desde os seis anos, era vítima de abusos sexuais por parte do padrasto", na sequência de uma ação de sensibilização para a promoção da prevenção de abuso sexual. Posteriormente a escola contactou a PSP que terá passado o caso à PJ.

No mesmo comunicado, a Polícia Judiciária refere ainda, que "uma equipa de investigadores desta Polícia deslocou-se ao local e realizou as urgentes e necessárias diligências investigatórias, tendo o suspeito sido detido em menos de 24 horas".

O padrasto da criança aguarda o primeiro interrogatório para lhe serem aplicadas as medidas de coação.

