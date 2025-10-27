Ouvir
Câmara de Lisboa recua e alunos vão poder escolher prato vegetariano

27 out, 2025 - 17:52 • Diogo Camilo , Anabela Góis

Vereadora da autarquia confirma que decisão anunciada na semana passada fica "sem efeito". Situação gerou polémica e levou a petição que pedia a continuidade da marcação livre de refeições vegetarianas.

A Câmara Municipal de Lisboa voltou atrás na decisão de alterar a oferta de refeições escolares e os menus vegetarianos voltam a estar entre as opções.

Em esclarecimento, a vereadora Sofia Athayde, do CDS, refere que a medida "fica sem efeito" e que serão tomadas novas políticas para a "redução do desperdício alimentar", depois de um email do Departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa na plataforma SIGA ter informado que, a partir de 1 de janeiro de 2026, a opção vegetariana passaria a estar disponível apenas “para os casos em que o regime vegetariano é assumido de forma contínua e estruturada”.

"Devem ser reavaliadas as alterações comunicadas, e estudadas melhores soluções para compatibilizar as opções alimentares das famílias em relação aos seus educandos", avisa a vereadora com o pelouro da Educação.

O recuo na decisão, cinco dias após a comunicação, surgiu também após uma petição pela continuidade da marcação livre de refeições vegetarianas nas escolas públicas da cidade de Lisboa, que juntou quase 4 mil assinaturas.

Na altura, fonte da Câmara Municipal de Lisboa indicou à Renascença que não estaria em causa uma “mudança”, mas sim “uma clarificação de regras que já existiam”, com o objetivo de diminuir “fortemente o desperdício alimentar causado pela imprevisibilidade do número de refeições a confecionar em cada dia”.

