Fenprof diz que Governo reconheceu fórmula correta de pagar horas extraordinárias

A Fenprof considera que o Ministério da Educação reconheceu "finalmente" que o pagamento de horas extraordinárias deve ser calculado tendo por base o número de horas letivas, exigindo que informe as escolas para que corrijam eventuais ilegalidades.

A Fenprof já tinha, por várias vezes, defendido e denunciado que as contas para pagar as horas extraordinárias estavam a ser mal feitas por não cumprirem o estabelecido no Estatuto da Carreira Docente.

Em comunicado enviado esta segunda-feira para as redações, a Fenprof afirma que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) reconheceu que o pagamento tem de ser calculado com base na componente letiva, de 22 ou de 25 horas semanais, "e não nas 35 horas semanais, como vem acontecendo com a conivência da administração".

A maior estrutura sindical representativa de professores exige do ministério "um esclarecimento cabal às escolas para que, de uma vez por todas, se corrija a ilegalidade".