Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Idade máxima para entrar na PSP passa dos 30 para os 35 anos

27 out, 2025 - 16:01 • Lusa

Entre os requisitos para concorrer à PSP mantêm-se a idade mínima dos 18 anos e a nacionalidade portuguesa. Número de candidatos tem vindo a diminuir nos últimos anos.

A+ / A-

A idade máxima para concorrer ao curso de agentes da PSP vai passar dos 30 para os 35 anos, segundo a portaria publicada esta segunda-feira, que deixa de exigir altura mínima como critério de admissão.

A portaria que altera os requisitos de admissão ao curso de formação de agentes da Polícia de Segurança Pública foi publicada em Diário da República e entra em vigor na terça-feira.

Entre os novos requisitos para concorrer à PSP está a idade máxima de 35 anos, mantendo-se a idade mínima dos 18 anos e a nacionalidade portuguesa.

"Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensáveis ao exercício da função policial, estar habilitado ou estar a frequentar o 12.º ano de escolaridade ou equivalente e não ter sofrido sanção penal inibidora do exercício da função" são outros requisitos para a admissão ao curso de agentes.

A portaria, assinada pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, deixa de exigir uma idade mínima para entrar na PSP, que até à data era de 1,60 metros para as mulheres e 1,65 para os homens.

"O alvo aqui está parado, mas na rua pode não estar”. Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Reportagem Renascença

"O alvo aqui está parado, mas na rua pode não estar”. Como funciona a formação de tiro dos polícias?

Aprendem a privilegiar os membros inferiores e sab(...)

O Governo justifica as alterações da portaria passados três anos com a "atualização das normas sobre a publicitação do procedimento concursal, sobre os prazos e a forma de apresentação de candidaturas e sobre a realização dos métodos de seleção", bem como com a "revisão dos requisitos de admissão, visando permitir a seleção com base num universo mais amplo de candidatos".

Em 2022, quando entraram em vigor novos requisitos para entrar na PSP, também foram alteradas as idades máxima e mínima, passando a admissão dos 19 para os 18 anos de idade (a idade mínima) e dos 27 para os 30 (a idade máxima), além de ter permitido que os jovens que frequentam o 12.º ano de escolaridade possam entrar na formação.

Os novos requisitos ao curso de formação de agentes da PSP são publicados depois de a anterior ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ter sido obrigada a anular uma mesma portaria por não ter consultado os sindicatos como está estabelecido na lei.

A revisão dos requisitos de admissão dos futuros agentes está relacionada com o número de candidatos à PSP, que tem vindo a diminuir nos últimos anos.

Na década de 1990 chegou a haver mais de 16.000 candidatos e em 2012 eram mais de 10.000, não ultrapassando agora os 4.000.

No concurso para constituição de uma reserva de recrutamento para a admissão ao curso de formação de agentes realizado este ano pela PSP concorreram 3.392 jovens.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)