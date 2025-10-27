IHRU rejeita acusações de atrasos e suspensões nos apoios à renda

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) rejeitou esta segunda-feira as acusações do movimento "Porta a Porta" sobre atrasos e suspensões nos apoios à renda, classificando-as como uma "campanha de desinformação".

Em comunicado, o IHRU nega qualquer corte no Programa de Apoio Extraordinário à Renda (PAER) desde 2023, esclarecendo que foi no ano em que o programa foi ajustado para "alargar o universo de beneficiários, passando a abranger novos contratos celebrados com os mesmos inquilinos para a mesma habitação".

"Atualmente, mais de 134.100 inquilinos recebem mensalmente o Apoio Extraordinário à Renda", indica o IHRU.

No entanto, o IHRU reconhece a existência de constrangimentos administrativos relacionados com a validação de dados prevista no Decreto-Lei n.º 103-B/2023, afetando cerca de 43 mil beneficiários, mas ressalva que esta situação pode ser regularizada diretamente pelos locatários através do Portal da Habitação.

Porta 65 com prazo de 45 dias

Quanto ao Porta 65 Jovem, o IHRU assegura que não existem atrasos nas candidaturas, que estão a ser analisadas dentro do prazo legal de 45 dias úteis.

"O Programa Porta 65 Jovem tem registado um crescimento contínuo do número de beneficiários, passando de 28.133 jovens em 2023 para 34.481 em 2024, e atingindo 45.686 até setembro de 2025 (mais de 60% de acréscimo face a 2023)", refere o instituto.

O IHRU sublinha ainda que a digitalização e simplificação dos processos permitiram recuperar atrasos e acelerar pagamentos, garantindo o processamento das candidaturas entre janeiro e julho até agosto deste ano.