Mais e melhor atendimento no IHRU, exige Movimento "Porta-a-Porta"

"Fartos de escolher entre pagar a renda ou comer". A frase, escrita numa tarja colocada frente á porta principal do IHRU, em Lisboa, é acompanhada de pouco mais de uma dezena de ativistas, que vão dando a quem passa folhetos a explicar as razões do protesto. "Os problemas vão de norte a sul do País, com cortes nos apoios às rendas e no programa 'Porta65' e só há 10 senhas de manhã e 10 senhas à tarde para atendimento presencial, em Lisboa e no Porto. Pela Internet ou pelo telefone é impossível", lamenta André Escoval, porta-voz do Movimento "Porta a Porta", que exige um IHRU forte e funcional, que dê resposta às pessoas. Exigências que vão estar expressas em cartas à secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, e ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. "O número de senhas que o IHRU tem disponíveis para atendimento hoje estão esgotadas, são 20 senhas", critica André Escoval, que lembra que "para uma pessoa que se tenha que deslocar de Faro, de Évora, de Beja, de Coimbra, de Leiria, a Lisboa, a quem foi criada a expectativa de ter acesso ao programa de apoio especial de renda, há meses que não vê o seu problema resolvido".

Lamenta ainda que só haja dois atendimentos no país e os atendimentos por telefone e por internet estão bloqueados, por isso, "chegar aqui a esta hora da manhã e não ter atendimento é inadmissível" O porta-voz do Movimento "Porta-a-Porta" admite que a data do protesto não foi escolhida ao acaso. "Este é um Governo que hoje começa a discutir um orçamento de Estado que, do ponto de vista da habitação, o que prevê é o arrecadar de receitas com venda de património público, o que vai agravar ainda mais o problema, porque vai fazer especular os preços e fica sem património para poder resolver o problema por meios próprios". Sandra Tavares vive em Setúbal, de onde saiu numa das primeiras ligações de autocarro, pela manhã. E é uma das últimas da fila.

"Cada vez tenho de vir mais cedo, e quando chego é sempre muita gente, na mesma". É a terceira vez que ali está. "Uma das vezes que vim houve senha e a outra, como era sobre dois assuntos diferentes, para um houve senha, para o outro assunto não". Tirou folga para vir ao IHRU pedir apoio á renda. "Enviei vários emails deste o início do ano e não obtive resposta. Agora, recentemente, obtive resposta á minha reclamação, e estou a aguardar" "O atendimento é bom" garante. "São simpáticos, explicam as coisas, mas o problema é de quem gere. Não têm funcionários suficientes para o excesso de problemas que há"

Na fila não há só inquilinos. Lídia Brito Moniz é proprietária. Também está num dos últimos lugares da fila para tentar fazer uma renda acessível, de forma a beneficiar o inquilino e ao mesmo tempo, beneficiar também ela de um incentivo fiscal. "Queria subir um pouquinho mais a renda. Estou a falar de um T2 + 1 no Porto, com 100 metros quadrados, pelo qual o meu inquilino paga 670 euros. Mudei agora a casa-de-banho toda e gastei 5 mil euros", queixa-se. Não estava á espera de ser uma das últimas, e até lhe custa acreditar que o primeiro da fila chegou às 5 da manhã. Por isso, diz que "devia haver mais balcões para atender as pessoas, porque 20 senhas por dia é impossível". Quase junto á porta de entrada do IHRU, Maria Santos Godinho vem do Bairro Amarelo, na margem sul. Vem tentar que a ajudem a resolver um problema com a sua casa, de habitação pública.