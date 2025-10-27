Menu
  • Noticiário das 7h
  • 27 out, 2025
Polícias em protesto à frente do Parlamento esta segunda-feira

27 out, 2025 - 07:21 • Lusa

Objetivo deste protesto é apelar ao Governo para que passe a olhar as polícias de uma forma diferente, tornando a profissão mais atrativa através do aumento dos salários.

Um sindicato da PSP e duas associações da GNR realizam esta junto à Assembleia da República um protesto para denunciar o "histórico de negociações falhadas ao longos dos últimos tempos" em relação aos salários nas forças de segurança.

A iniciativa, que é organizada pelo Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) e Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG), prevê uma concentração junto à porta lateral da Assembleia da República e depois uma presença silenciosa nas galerias do parlamento para assistir ao debate que dá início à discussão do Orçamento do Estado para 2026. .

O presidente do SIAP, Carlos Torres, disse à Lusa que o objetivo deste protesto é apelar ao Governo para que passe a olhar as polícias de uma forma diferente, tornando a profissão mais atrativa através do aumento dos salários.

Estas três estruturas, que não assinaram o acordo de julho de 2024 sobre o aumento do subsídio de risco, lamentam que o Governo não tenha dado início às reuniões para negociar o que ficou estabelecido naquele documento, nomeadamente a revisão do estatuto remuneratório e das carreiras dos elementos da PSP e da GNR.

"Até agora não fomos convocados para negociação, apenas reuniões", afirmou Carlos Torres, frisando que a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, demonstra "falta de vontade política em valorizar a carreira policial" e insiste "em adiar decisões fundamentais, o que deixa os polícias num abismo cada vez mais profundo".

Ouvir
