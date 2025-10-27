Menu
  • Noticiário das 20h
  • 27 out, 2025
Justiça

Prisão preventiva para homem que esfaqueou utentes em centro de Santarém

27 out, 2025 - 20:53 • Diogo Camilo

Suspeito está detido pela prática de cinco crimes de homicídio na forma tentada e um de ofensa à integridade física qualificada.

O homem de 25 anos que na terça-feira da semana passada esfaqueou oito pessoas na Associação Pica Pau, de tratamento de toxicodependência, vai ficar em prisão preventiva.

O suspeito foi detido pela prática de cinco crimes de homicídio na forma tentada e um de ofensa à integridade física qualificada, ocorridos em Almoster, no concelho de Santarém. Depois de ouvido na quinta-feira, a Procuradoria da República da Comarca de Santarém confirma que "foi aplicada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva".

"O arguido deslocou-se à cozinha onde agarrou numa faca e com esta dirigiu-se a dois outros utentes da instituição, desferindo um golpe na zona dos rins do corpo de um deles, que o fez cair ao chão, e ido atrás do outro ofendido", refere a publicação.

"Em seguida, o arguido regressou à cozinha onde se apoderou de mais duas facas. Não obstante, os utentes e trabalhadores terem procurado refúgio nos espaços fechados da instituição, o arguido logrou localizar um dos ofendidos na casa de banho e fazendo uso das facas que empunhava desferiu-lhe golpes na zona do tórax", indica, referindo que o suspeito "foi no encalço dos demais utentes e trabalhadores da instituição".

Entre os feridos estão sete utentes da instituição, que foram todos hospitalizados, e um funcionário, que foi assistido no local e recusou transporte a unidade hospitalar.

