  Noticiário das 14h
  27 out, 2025
crime

PSP de Setúbal deteve oito pessoas por tráfico de droga

27 out, 2025 - 14:02 • Lusa

Investigação culminou com a realização de várias buscas domiciliárias e não domiciliárias na cidade de Setúbal.

A PSP de Setúbal deteve sete homens e uma mulher por tráfico de droga e apreendeu mais de 9.000 doses de substâncias estupefacientes e psicotrópicas, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), as detenções foram efetuadas no âmbito de uma investigação que culminou com a realização de várias buscas domiciliárias e não domiciliárias na cidade de Setúbal.

A PSP adianta que apreendeu 6.600 doses individuais de haxixe, 1.565 doses de cocaína, 218 doses de liamba e 974 doses de anfetaminas, bem como diversos artigos relacionados com a preparação, doseamento e corte de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidas duas armas de fogo, nove telemóveis, 27 botijas de óxido nitroso e 5.571 euros em dinheiro.

De acordo com o comunicado, os oito detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido decretadas as medidas de coação de prisão preventiva para quatro deles e de apresentações semanais na esquadra da área de residência para os outros quatro.

