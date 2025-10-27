Menu
  27 out, 2025
Siemens despede cerca de 100 trabalhadores em Oliveira de Frades

27 out, 2025 - 17:48 • Miguel Marques Ribeiro

Empresa prevê que metade dos trabalhadores possam receber uma proposta de continuidade no grupo, embora em funções diferentes das atuais.

A Siemens vai encerrar a fábrica de Oliveira de Frades e despedir mais de 100 trabalhadores, avança a SIC.

A unidade fabril dedicava-se à construção e manutenção de pás para torres eólicas, com a empresa a justificar a decisão com a falta de encomendas.

Nesta fase, acrescenta a mesma notícia, vão ser despedidos cerca de 100 trabalhadores do departamento de produção, num total de 120 que trabalhavam na unidade do grupo Siemens inaugurada há menos de cinco anos. Mantém-se ao serviço apenas os elementos ligados à manutenção e administração.

Segundo a SIC, a Siemens Gamesa prevê que metade dos trabalhadores possam receber uma proposta de continuidade no grupo, embora em funções diferentes das atuais.

"Empresas têm obrigação de ser exemplo para o Governo", diz chairman da Siemens Portugal

Conversas na Bolsa

"Empresas têm obrigação de ser exemplo para o Governo", diz chairman da Siemens Portugal

O gestor da multinacional alemã, Fernando Silva, f(...)

Este despedimento coletivo sucede-se a outro já ocorrido este ano. Em fevereiro, encerrou uma fábrica localizada no parque industrial de Soza, em Vagos, o que motivou o despedimento de 222 trabalhadores.

Em março, a empresa-mãe da Siemens na Alemanha anunciou a intenção de cortar 5600 postos de trabalho em todo o mundo.

