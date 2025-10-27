Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Siemens Gamesa despede cerca de 100 trabalhadores em Oliveira de Frades

27 out, 2025 - 17:48 • Miguel Marques Ribeiro

Empresa prevê que metade dos trabalhadores possam receber uma proposta de continuidade no grupo, embora em funções diferentes das atuais.

A+ / A-

A Siemens Gamesa vai encerrar a fábrica de Oliveira de Frades e despedir mais de 100 trabalhadores, avança a SIC.

A unidade fabril dedicava-se à construção e manutenção de pás para torres eólicas, com a empresa a justificar a decisão com a falta de encomendas.

Nesta fase, acrescenta a mesma notícia, vão ser despedidos cerca de 100 trabalhadores do departamento de produção, num total de 120 que trabalhavam na unidade inaugurada há menos de cinco anos. Mantém-se ao serviço apenas os elementos ligados à manutenção e administração.

Segundo a SIC, a Siemens Gamesa prevê que metade dos trabalhadores possam receber uma proposta de continuidade no grupo, embora em funções diferentes das atuais.

Este despedimento coletivo sucede-se a outro já ocorrido este ano. Em fevereiro, encerrou uma fábrica localizada no parque industrial de Soza, em Vagos, o que motivou o despedimento de 222 trabalhadores.

[Notícia corrigida no dia 28 de outubro, às 12h09, com a indicação de que se trata de um despedimento numa fábrica da Siemens Gamesa e não da Siemens]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)