Siemens Gamesa despede cerca de 100 trabalhadores em Oliveira de Frades

A Siemens Gamesa vai encerrar a fábrica de Oliveira de Frades e despedir mais de 100 trabalhadores, avança a SIC.

A unidade fabril dedicava-se à construção e manutenção de pás para torres eólicas, com a empresa a justificar a decisão com a falta de encomendas.

Nesta fase, acrescenta a mesma notícia, vão ser despedidos cerca de 100 trabalhadores do departamento de produção, num total de 120 que trabalhavam na unidade inaugurada há menos de cinco anos. Mantém-se ao serviço apenas os elementos ligados à manutenção e administração.

Segundo a SIC, a Siemens Gamesa prevê que metade dos trabalhadores possam receber uma proposta de continuidade no grupo, embora em funções diferentes das atuais.

Este despedimento coletivo sucede-se a outro já ocorrido este ano. Em fevereiro, encerrou uma fábrica localizada no parque industrial de Soza, em Vagos, o que motivou o despedimento de 222 trabalhadores.



[Notícia corrigida no dia 28 de outubro, às 12h09, com a indicação de que se trata de um despedimento numa fábrica da Siemens Gamesa e não da Siemens]