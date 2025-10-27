Sol a Norte, aguaceiros e trovoadas a Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu em geral pouco nublado ou limpo, embora com períodos de muita nebulosidade na região Sul.

Na mesma região, poderão ocorrer aguaceiros, em especial no Baixo Alentejo e Algarve, que poderão ser acompanhados de trovoada durante a tarde.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de leste, tornando-se de sul no Sul do país e temporariamente de norte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro, durante a tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal no Sul e em vales do Nordeste Transmontano, onde também há possibilidade de formação de geada em locais abrigados.

As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente, sobretudo no interior Norte e Centro, enquanto as máximas sobem ligeiramente nestas regiões. Já para o Baixo Alentejo e Algarve prevê-se uma pequena descida das temperaturas máximas.

Segundo o IPMA, as mínimas devem oscilar entre os 3º C em Bragança e os 18ºC em Faro e as máximas entre os 16ºC na Guarda e os 25ºC, em Beja e Évora.

As ilhas dos grupos central e Oriental dos Açores estão sob aviso amarelo até às 9h00 desta terça-feira devido a precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

Condições meteorológicas vão agravar-se

Segundo o IPMA, a passagem de sistemas depressionários e de frentes de forte intensidade pelo território nacional irá agravar as condições meteorológicas nos próximos dias.

O primeiro episódio de precipitação intensa está previsto para a tarde de terça-feira, dia 28, e durante o dia 29, podendo ocorrer trovoadas, mais prováveis na região Sul.

Um segundo episódio deverá iniciar-se na tarde de quinta-feira, dia 30, prolongando-se até ao final da semana, com apenas curtos períodos de melhoria. Este novo episódio afetará todo o território, com maior intensidade nas regiões Norte e Centro, trazendo chuva por vezes forte, vento intenso e rajadas muito fortes nas terras altas e ao longo do litoral oeste.