Tempestade traz "bastante precipitação" a partir de terça-feira

É já a partir das 6h00 desta terça-feira que uma tempestade atlântica vai trazer chuva intensa a Portugal Continental, além de vento forte com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora.

À Renascença, a meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que a tempestade vai passar inicialmente pelo litoral do Norte e Centro do país.

"É uma depressão que está em deslocamento lento, com bastante precipitação, dando lugar a avisos para todo o território. Inicialmente no litoral norte e centro e ao final da manhã a estender-se aos restantes distritos", afirma.

Para esta segunda-feira à tarde estão sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Évora e Beja, mas na terça-feira de manhã os avisos vão estender-se a todo o continente: primeiro em distritos como Lisboa, Porto, Coimbra ou Braga às 6h00 e depois às 12h00 para distritos como Setúbal, Guarda, Viseu ou Castelo Branco.

Há ainda avisos de vento forte para a costa sul da Madeira, com rajadas até aos 75 km/h, e para regiões montanhosas, com rajadas que podem chegar aos 100 km/h.

O IPMA alerta ainda para a possibilidade de inundações rápidas em zonas urbanas, quedas de árvores e dificuldades na circulação rodoviária.