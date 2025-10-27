Tempestade traz "bastante precipitação" a partir de terça-feira

27 out, 2025 - 17:16 • Anabela Góis , Diogo Camilo
É já a partir das 6h00 desta terça-feira que uma tempestade atlântica vai trazer chuva intensa a Portugal Continental, além de vento forte com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora.
À Renascença, a meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que a tempestade vai passar inicialmente pelo litoral do Norte e Centro do país.
"É uma depressão que está em deslocamento lento, com bastante precipitação, dando lugar a avisos para todo o território. Inicialmente no litoral norte e centro e ao final da manhã a estender-se aos restantes distritos", afirma.
Para esta segunda-feira à tarde estão sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Évora e Beja, mas na terça-feira de manhã os avisos vão estender-se a todo o continente: primeiro em distritos como Lisboa, Porto, Coimbra ou Braga às 6h00 e depois às 12h00 para distritos como Setúbal, Guarda, Viseu ou Castelo Branco.
Há ainda avisos de vento forte para a costa sul da Madeira, com rajadas até aos 75 km/h, e para regiões montanhosas, com rajadas que podem chegar aos 100 km/h.
O IPMA alerta ainda para a possibilidade de inundações rápidas em zonas urbanas, quedas de árvores e dificuldades na circulação rodoviária.
Mau tempo
Está prevista uma descida das temperaturas e agita(...)
Nos Açores, o mau tempo que atingiu no sábado a ilha de São Miguel, nos Açores, causou "danos materiais significativos", sem registo de vítimas, no concelho da Lagoa, informou a autarquia local.
Em comunicado, o município de Lagoa refere que foram registados estragos na vila de Água de Pau, com inundações em habitações e vias públicas e o transbordo de ribeiras que causaram o arrastamento de viaturas.
Uma moradia "ficou sem condições de habitabilidade, apesar de não se verificar a necessidade de realojamento", com os moradores a ficarem em casa de familiares. "Pela força das águas que transbordaram da ribeira situada na Rua da Ribeira Seca, denominada de Ribeira de Santiago, foram arrastadas quatro viaturas, para a ribeira", acrescentou a câmara. "No total, cerca de quinze viaturas ligeiras sofreram danos", aponta, sublinhando que "não há registo de vítimas".
No concelho de Ponta Delgada, registou-se a necessidade de realojar duas pessoas devido à inundação de uma habitação. Ainda neste concelho, uma derrocada afetou duas habitações, sem vítimas a registar.