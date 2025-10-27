Menu
  • Noticiário das 9h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
Mau tempo

Tempestade traz chuva, trovoada e vento que pode atingir 100 quilómetros por hora esta terça-feira

27 out, 2025 - 09:05 • João Malheiro com Lusa

Está prevista uma descida das temperaturas e agitação marítima em toda a costa ocidental.

Atenção ao mau tempo. Esta terça-feira chega a Portugal uma tempestade formada no Atlântico e que vai trazer chuva intensa, trovoada e vento forte, com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), este agravamento das condições meteorológicas deverá ser sentido, em particular, no centro e sul do território.

Está prevista uma descida das temperaturas e agitação marítima em toda a costa ocidental.

O IPMA alerta para a possibilidade de inundações rápidas em zonas urbanas, quedas de árvores e dificuldades na circulação rodoviária.

Todos os distritos de Portugal continental vão estar na terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva.

Os distritos de Faro, Évora, Setúbal e Beja já estarão esta segunda-feira sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 12h00 e as 21h00.

Na terça-feira entre as 12h00 e as 21h00, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo igualmente por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Também por causa da chuva forte e persistente, e possibilidade de trovoada, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar até às 12h00 desta segunda-feira, sob aviso amarelo.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora para a costa sul da Madeira e até 100 quilómetros por hora para as regiões montanhosas entre as 09h00 e as 18h00 de terça-feira.

Para o grupo central dos Açores (S. Jorge, Faial, Pico, Terceira e Graciosa), o IPMA emitiu aviso amarelo até às 09h00 desta segunda-feira também face às previsões de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) está sob aviso amarelo por causa da chuva forte até às 00h00 de terça-feira.

