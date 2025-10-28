Açores com avisos amarelos devido a chuva forte a partir de quarta-feira

As nove ilhas dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre esta próxima quarta e quinta-feira, devido às previsões de chuva "por vezes forte", informou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, Flores e Corvo, ilhas do grupo Ocidental, receberam um aviso referente a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" válido entre as 14h00 locais (15h00 em Lisboa) e as 23h00 de quarta-feira.

Para as duas ilhas, que compõem o grupo Ocidental dos Açores, há ainda aviso amarelo por causa do vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste) no período entre as 14h00 e as 23h00 de quarta-feira.

No grupo Central, Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial estão sob aviso amarelo de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, estará em vigor entre as 20h00 de quarta-feira e as 05h00 de quinta-feira.

Para as ilhas do grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria também vão estar sob aviso amarelo pelas mesmas razões e que vai vigorar das 21h00 de quarta-feira e as 08h00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.