As medidas que REN e Governo preparam para travar um eventual novo apagão

Seis meses depois do apagão ibérico de abril, a Renascença apurou que o Governo e a gestora da rede elétrica estão a trabalhar em conjunto para evitar que o episódio se repita. Executivo e a Redes Energéticas Nacionais (REN) estão, também, a preparar medidas para que, se tal acontecer, seja possível responder com maior rapidez, travar o fenómeno e restabelecer mais rapidamente o abastecimento de energia.

São medidas que visam reforçar a rede e melhorar a sua robustez, mas que, face à sua complexidade, poderão demorar vários meses até estarem plenamente implementadas.

Entre elas está o aumento da flexibilidade do sistema elétrico nacional, através do incentivo e promoção da instalação de novos sistemas de armazenamento de energia, tanto hídricos como de baterias.

De acordo com fontes do setor, REN e Executivo também preparam a criação de incentivos ao investimento em mais meios de armazenamento, assim como para apoio à manutenção de centrais elétricas com menos horas de utilização.

Algumas das medidas já foram aprovadas, totalmente ou parcialmente, pelo Governo. É o caso do reforço dos meios próprios do operador da rede de transporte para controlo da tensão e para aumentar a inércia do sistema, assim como o reforço do número de centros electroprodutores com capacidade para executar o arranque autónomo.

Paralelamente, prepara-se o alargamento dos requerimentos para controlo de tensão para um maior número de centrais, nomeadamente as centrais elétricas mais antigas, que atualmente não têm essa obrigação decorrente da legislação aplicável à época da sua instalação.

De acordo com o sector, estes são planos para aumentar, nos próximos anos, a resiliência do sistema elétrico nacional e a sua preparação para os desafios da transição energética.