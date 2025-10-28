Ouvir
"Bolsas sim, propinas não". Centenas de estudantes manifestam-se pelo fim das propinas e mais ação social

28 out, 2025 - 17:26 • Lusa

Estudantes caminharam em direção à Assembleia da República, contra o descongelamento anunciado para o OE2026.

Nem a chuva os parou. Algumas centenas de estudantes do ensino superior saíram esta terça-feira à rua para defender o fim das propinas e o reforço da ação social, com críticas ao Governo pelo descongelamento anunciado para 2026.

Vieram de todo o país para participar na manifestação convocada pelo Movimento Associativo Estudantil, que junta associações de dezenas de instituições de ensino superior.

Pelas 15h15, mais de meia hora após o início do protesto e já sob chuva intensa, saíram do Rossio, em Lisboa, em direção à Assembleia da República, onde está a ser esta terça-feira votada a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Manifestação contra o aumento das propinas. Lisboa. Foto: João Relvas/Lusa
"A propina é para acabar, não é para aumentar", "Bolsas sim, propinas não" ou "Aumenta tudo, aumenta a luta" são algumas das palavras entoadas pelos estudantes.

Estas palavras de ordem bem conhecidas por muitos refletem problemas antigos e que os estudantes dizem agravar-se com o descongelamento do valor das propinas, anunciado para o ano letivo 2025/2026.

Saiba Mais
