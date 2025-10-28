Crianças ciganas insultadas nas escolas: “Viva o Chega”, “morte aos ciganos”

Bruno Gonçalves sublinha que, para além das comunidades ciganas, outras comunidades também estão a ser visadas pelo candidato presidencial apoiado pelo Chega, colocando em causa princípios básicos da Constituição .

"Não é só uma questão das comunidades ciganas, é também uma questão dos emigrantes, sobretudo do Bangladesh. Portanto, nós temos aqui uma luta antirracista” , argumenta.

“ Pensamos avançar com uma providência cautelar para a retirada dos cartazes afixados e, porventura, se a justiça assim também o disser, que não seja afixado mais nenhum cartaz de cariz racista ou xenófobo ", declara.

Em declarações à Renascença , o vice-presidente da associação Letras Nómadas, Bruno Gonçalves, adianta que está também a ser ponderada a apresentação de uma providência cautelar.

Um conjunto de oito associações ciganas vai apresentar queixa no Ministério Público contra cartazes do candidato presidencial André Ventura, por considerar que as mensagens visam negativamente estas comunidades.

A embaixada do Bangladesh em Portugal reagiu, publicando uma mensagem na sua página oficial de Facebook, onde “solicita que todos os expatriados do Bangladesh permaneçam calmos, contidos e pacíficos o tempo todo”. A mensagem prossegue referindo que “a embaixada está a entrar em contacto com as autoridades competentes sobre este assunto”.

Relativamente à comunidade cigana, Bruno Gonçalves exemplifica com situações de tensão já reportadas.

“Temos recebido todos os dias queixas de crianças, e as crianças normalmente são cruéis, falando de crianças não ciganas que acusam as outras crianças ciganas que estão na mesma turma e dizem: ‘Viva o Chega’, ‘morte aos ciganos’. Portanto, estão a acontecer muitas fricções que não aconteciam no passado. Não quer dizer que não houvesse anticiganismo. Havia, mas era muito mais subtil. Agora é de uma forma mais direta em que, de facto, há pessoas que são encorajadas de alguma forma. E nós sabemos que é o autor moral de tudo isto”, aponta.

O dirigente da associação Letras Nómadas recorda ainda que, em abril, várias associações da comunidade cigana já tinham apresentado uma queixa no Ministério Público, na sequência de vídeos divulgados pelo Chega nas redes sociais, considerados racistas.

Bruno Gonçalves lamenta a ausência de respostas por parte da justiça: “Estamos um bocadinho tristes, sim, com o Ministério Público, pelo facto de estar a demorar muito a responder às nossas queixas. Pedimos ao Procurador-Geral da República que, de alguma forma, nos dê algumas respostas. Nós estamos a invocar a Constituição portuguesa. Estamos a invocar artigos que estão a ser violados constantemente e não podemos aceitar isso. Vamos lutar até ao fim e queremos que, de facto, seja feita justiça. A nossa democracia não pode ser ameaçada."

