Morte de GNR em Alcoutim

Faltam meios mas Portugal está "preparado para lidar" com aumento do narcotráfico

28 out, 2025 - 12:36 • Jaime Dantas

À Renascença, ex-presidente do Observatório de Segurança Interna relaciona a subida do tráfico por via marítima com a posição central de Portugal no mundo.

O ex-presidente do Observatório de Segurança Interna (OSI), Hugo Costeira, considera, esta terça-feira, que Portugal "está preparado" para combater o aumento do narcotráfico.

À Renascença, o especialista em segurança rejeita que a morte de um militar da Guarda Nacional Republicana no Algarve, na sequência do choque com uma lancha que, avança a imprensa, poderá estar ligada ao narcotráfico, seja uma demonstração de impreparação das forças de segurança para lidar com o fenómeno.

Contactada pela Renascença, a Polícia Judiciária (PJ) não confirma a tese, uma vez que a investigação se encontra numa fase prematura. Ainda assim, os dados da Polícia Judiciária são claros quanto ao aumento do tráfico de droga por via marítima. Segundo consta do relatório anual de 2024 da PJ, o número de casos associados à via marítima subiu para 36, mais 22 do que em 2023.

Um fenómeno que Hugo Costeira relaciona com a posição central de Portugal no mundo, que torna o país uma "porta de entrada" da droga, tanto do continente europeu como o africano.

"Do ponto de vista logístico, somos uma plataforma de entrada muito apetecível", constata.

O especialista recorda ainda que Portugal possui "uma zona económica exclusiva enorme, que não é patrulhada da maneira que deveria ser" por falta de meios, tanto na Marinha, como na Força Aérea, em alto mar, e da Polícia Marítima e da GNR na zona costeira.

Acrescenta o ex-presidente do OSI que deve existir um esforço de articulação entre as diferentes forças de segurança e Guardia Civil espanhola, defendendo também o fortalecimento das penas para este tipo de crimes.

"Estas pessoas têm que ser condenadas para transmitir a mensagem de que Portugal não pode ser conivente com o tráfico de droga nem com a criminalidade altamente organizada", termina.

Saiba Mais
