Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ensino Superior

FAP. "Educação deve ser elevador social. O aumento das propinas não faz sentido"

28 out, 2025 - 09:25 • Jaime Dantas

À Renascença, o presidente da Federação Académica do Porto defende que o aumento de 13 euros será "apenas o princípio", esperando-se subidas nos anos seguintes.

A+ / A-

A Federação académica do Porto (FAP) manifesta-se, esta terça-feira, contra o aumento de 13 euros nas propinas do ensino superior, por considerar que a "educação é um bem público de mérito".

À Renascença, o presidente da FAP, Francisco Porto Fernandes, reforça que "Portugal precisa de um sistema de educação que seja um elevador social, que seja um gerador de igualdade de oportunidades, e, portanto, o aumento da propina não faz sentido como um todo", diz.

Porto Fernandes antecipa que o aumento de 13 euros seja "apenas o princípio" de outros aumentos. Ainda que a posição dos estudantes seja o "congelamento nominal da propina", caso tal não seja possível, pedem que o aumento não ultrapasse a taxa e inflação.

O responsável condena ainda o investimento que considera ser aquém do necessário na ação social, nomeadamente no alojamento, que representa o maior encargo financeiro, no caso dos estudantes deslocados.

"A propina é uma gota no oceano, 80% da sua despesa é com o alojamento. O ministro avança um reforço da ação social de 30 milhões de euros, o que, na nossa opinião, é claramente insuficiente", aponta.

Questionado pela Renascença o presidente da Federação Académica do Porto admite que o ensino superior está sub-financiado, mas rejeita que o aumento da propina seja a forma de resolver o problema, remetendo para o reforço de verba "via Orçamento do Estado".

Clarifica ainda a FAP que "o aumento de 13 euros das propinas, se fôr multiplicado pelo número de estudantes do ensino superior, dá cinco milhões de euros". "Cinco milhões de euros é absolutamente ridículo para o Estado português", sublinha.

Já em contraste com o que defendem outras associações de estudantes pelo país, a FAP clarifica que " é contra a diminuição das propinas", por promover desigualdades. Uma discordância que leva a que a Federação Académica do Porto esteja ausente do protesto marcado para a tarde desta terça-feira, em Lisboa.

"A folga orçamental não deve ser utilizada para beneficiar quem tem capacidade de pagar as propinas, mas sim para ajudar quem mais precisa", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)