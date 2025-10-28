FAP. "Educação deve ser elevador social. O aumento das propinas não faz sentido"

A Federação académica do Porto (FAP) manifesta-se, esta terça-feira, contra o aumento de 13 euros nas propinas do ensino superior, por considerar que a "educação é um bem público de mérito".

À Renascença, o presidente da FAP, Francisco Porto Fernandes, reforça que "Portugal precisa de um sistema de educação que seja um elevador social, que seja um gerador de igualdade de oportunidades, e, portanto, o aumento da propina não faz sentido como um todo", diz.

Porto Fernandes antecipa que o aumento de 13 euros seja "apenas o princípio" de outros aumentos. Ainda que a posição dos estudantes seja o "congelamento nominal da propina", caso tal não seja possível, pedem que o aumento não ultrapasse a taxa e inflação.

O responsável condena ainda o investimento que considera ser aquém do necessário na ação social, nomeadamente no alojamento, que representa o maior encargo financeiro, no caso dos estudantes deslocados.

"A propina é uma gota no oceano, 80% da sua despesa é com o alojamento. O ministro avança um reforço da ação social de 30 milhões de euros, o que, na nossa opinião, é claramente insuficiente", aponta.

Questionado pela Renascença o presidente da Federação Académica do Porto admite que o ensino superior está sub-financiado, mas rejeita que o aumento da propina seja a forma de resolver o problema, remetendo para o reforço de verba "via Orçamento do Estado".

Clarifica ainda a FAP que "o aumento de 13 euros das propinas, se fôr multiplicado pelo número de estudantes do ensino superior, dá cinco milhões de euros". "Cinco milhões de euros é absolutamente ridículo para o Estado português", sublinha.

Já em contraste com o que defendem outras associações de estudantes pelo país, a FAP clarifica que " é contra a diminuição das propinas", por promover desigualdades. Uma discordância que leva a que a Federação Académica do Porto esteja ausente do protesto marcado para a tarde desta terça-feira, em Lisboa.

"A folga orçamental não deve ser utilizada para beneficiar quem tem capacidade de pagar as propinas, mas sim para ajudar quem mais precisa", remata.