GNR interceta dois suspeitos na fronteira após morte de militar no Guadiana

Dois homens de nacionalidade espanhola foram intercetados pela GNR junto à Ponte do Guadiana, quando atravessavam de carro para Espanha, no seguimento da investigação à colisão que vitimou um militar da Guarda Nacional Republicana e feriu outros três.

Fonte da GNR confirmou à Renascença que os suspeitos estão a ser alvo de diligências para posterior entrega à Polícia Judiciária, entidade que lidera as investigações.

Em declarações à Renascença, o tenente-coronel Carlos Canatário, revelou que “foi feita uma abordagem a uma viatura com dois indivíduos que, através da nossa análise de informação, percebemos que estavam referenciados em Espanha por tráfico de estupefacientes".

Na viatura foram encontradas quantidades avultadas de dinheiro, o que, segundo o oficial da GNR, reforçou as suspeitas. "Por esse mesmo motivo foi contactada a Polícia Judiciária, a quem foram entregues os suspeitos", explicou.

Questionado sobre uma eventual ligação dos detidos ao incidente no rio Guadiana, Carlos Canatário confirmou: "Temos essa suspeita, que agora a Polícia Judiciária irá confirmar ou não".

As buscas prosseguem no terreno. "O nosso dispositivo continuará empenhado na recolha de mais prova material e na localização de mais suspeitos que possam estar envolvidos", adiantou ainda o responsável da GNR.

