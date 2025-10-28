GNR interceta dois suspeitos na fronteira após morte de militar no Guadiana

28 out, 2025 - 19:11 • Anabela Góis , Fábio Monteiro , Liliana Monteiro
Dois homens de nacionalidade espanhola foram intercetados pela GNR junto à Ponte do Guadiana, quando atravessavam de carro para Espanha, no seguimento da investigação à colisão que vitimou um militar da Guarda Nacional Republicana e feriu outros três.
Fonte da GNR confirmou à Renascença que os suspeitos estão a ser alvo de diligências para posterior entrega à Polícia Judiciária, entidade que lidera as investigações.
Os dois suspeitos espanhóis estavam referenciados por tráfico de droga em Espanha e tinham na sua posse uma quantidade avultada de dinheiro, apurou também a Renascença.
Este caso remonta a segunda-feira à noite, quando uma embarcação da GNR colidiu com uma outra, de origem civil, no rio Guadiana, durante uma operação de patrulhamento ao largo de Alcoutim, no distrito de Faro.
A colisão provocou a morte de um militar da unidade de controlo costeiro da GNR, destacado temporariamente na zona, bem como ferimentos em três colegas.
As autoridades suspeitam que a embarcação civil estaria envolvida em tráfico de droga, possivelmente haxixe proveniente de Marrocos, uma rota habitual no narcotráfico.
Segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o alerta para a colisão foi dado às 23h21. No local estiveram 35 operacionais, apoiados por 14 veículos.
[Em atualização.]
