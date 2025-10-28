Ouvir
Polícia Judiciária

Homem detido por suspeita de abuso sexual da enteada fica em prisão preventiva

28 out, 2025 - 18:21 • Lusa

Criança, agora com nove anos, relatou à professora que desde os seis anos que era vítima de abusos sexuais por parte do padrasto.

A+ / A-

O homem detido na Amadora pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de vários crimes de abuso sexual da enteada, atualmente com nove anos, ficou em prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial, informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR). .

Na segunda-feira, a PJ anunciou a detenção do homem, de 31 anos, "fortemente indiciado pela prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, agravados", desde 2022, sendo vítima a sua enteada.

Segundo aquela polícia os factos tiveram lugar na residência familiar, "no quadro de um agregado familiar aparentemente estruturado, integrado por outros menores, entre os quais um bebé".

A PJ adianta que foi após uma ação escolar de sensibilização para a promoção da prevenção de abuso sexual que a menor relatou à professora que desde os seis anos que era vítima de abusos sexuais por parte do padrasto, tendo a escola contactado a PSP, que ativou a PJ, dado o crime em causa ser de competência reservada desta polícia.

A PJ deslocou "de imediato" uma equipa ao local e realizou "as urgentes e necessárias diligências investigatórias", tendo o suspeito sido detido em menos de 24 horas.

Na nota publicada hoje, a PGR adianta que o inquérito, que se encontra sujeito a segredo de justiça, é dirigido pelo Ministério Público da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) de Sintra, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, com a coadjuvação da PJ.

