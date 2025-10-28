Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Idoso morre em despiste em Sever do Vouga

28 out, 2025 - 17:05 • Lusa

"Caiu por uma ribanceira para uma estrada secundária", confirmou fonte da corporação local de bombeiros. Vítima mortal era o único ocupante da viatura ligeira que seguia na Estrada Nacional 333, na zona de Aveiro.

A+ / A-

Um homem de 80 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste da viatura em que seguia na Estrada Nacional 333 (EN333), em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte da corporação local de bombeiros.

O alerta para o acidente rodoviário ocorrido na EN333, na zona de Talhadas, foi dado cerca das 12h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Miguel Matos, disse que a vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura ligeira.

Segundo o mesmo responsável, a viatura circulava no sentido Águeda – Talhadas quando se despistou e "caiu por uma ribanceira para uma estrada secundária".

À chegada ao local, os bombeiros encontraram a vítima encarcerada e em paragem cardiorrespiratória, referiu o comandante, acrescentando que o óbito viria a ser declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)