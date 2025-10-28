Idoso morre em despiste em Sever do Vouga

Um homem de 80 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste da viatura em que seguia na Estrada Nacional 333 (EN333), em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte da corporação local de bombeiros.

O alerta para o acidente rodoviário ocorrido na EN333, na zona de Talhadas, foi dado cerca das 12h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Miguel Matos, disse que a vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura ligeira.

Segundo o mesmo responsável, a viatura circulava no sentido Águeda – Talhadas quando se despistou e "caiu por uma ribanceira para uma estrada secundária".

À chegada ao local, os bombeiros encontraram a vítima encarcerada e em paragem cardiorrespiratória, referiu o comandante, acrescentando que o óbito viria a ser declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).