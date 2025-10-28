Magistrados do Ministério Público estão há oito dias sem acesso a processos

Os tribunais administrativos e fiscais estão há oito dias sem conseguir despachar processos devido à passagem de informação de um sistema antigo para a nova plataforma digital.

A denúncia é feita à Renascença pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que alerta que a alteração "provocou o caos".

"Impediu-nos de ter acesso a todos os processos que correm nos tribunais, incluindo os tribuinais superiores. Desapareceram processos, muitos deles urgentes, aos quais não temos acesso. Eliminaram as ferramentas de acesso essenciais para o nosso trabalho", afirma Susa Paula, que aponta ainda para falhas na assinatura de notificações e de históricos incompletos de processos.

As dificuldades técnicas de acesso aos processos, sublinha, está a comprometer gravemente o exercício das funções de magistrados, juízes, funcionários e advogados.

As alterações foram feitas pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) que, perante as queixas de magistrados, pediu que sejam reportados os erros encontrados.

"É-nos exigido que reportemos todas as falhas que estão a acontecer, através dos erros que vamos encontrando e das dificuldades que vamos tendo. Algo que para nós é incomportável, porque não temos indicação de quando irá acontecer a reposição as ferramentas que tínhamos", afirma Susana Paula.

Em comunicado, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) alerta para "graves constrangimentos" que acontecem desde 20 de outubro, após a implementação da nova interface MPCODEX, que aconteceu em todos os Tribunais Administrativos e Fiscais de 1.ª instância e nos Tribunais Superiores.

"Segundo informação recebida, o IGFEJ (...) procedeu, de forma unilateral e sem qualquer solicitação, pedido ou ordem da Procuradoria-Geral da República, ao corte de acesso que os magistrados do Ministério Público tinham, através do sistema SITAF, a todos os processos em curso nos tribunais administrativos e fiscais", refere o sindicato, que considera que o corte "compromete gravemente o exercício das funções dos magistrados".

O sindicato exigiu ainda uma intervenção urgente do Ministério da Justiça, "para restaurar o acesso funcional e seguro aos sistemas judiciais, garantindo as condições mínimas para o exercício da magistratura nos tribunais administrativos e fiscais".