Militar da GNR morreu em colisão entre embarcações no rio Guadiana

28 out, 2025 - 06:44 • Alexandre Abrantes Neves com Redação e Lusa

Três outros militares da GNR ficaram feridos.

A+ / A-

Um militar Guarda Nacional Republicana (GNR) morreu e três ficaram feridos, na segunda-feira à noite, após uma colisão entre uma embarcação da guarda e uma civil, no rio Guadiana.

Todas as vítimas são militares da GNR, de acordo com fonte da GNR contactada pela Renascença.

“O alerta para a colisão foi dado às 23h21, desconhecendo-se mais pormenores sobre o acidente que ocorreu no Guadiana, em Alcoutim, no distrito de Faro”, indicou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

No local estiveram 35 operacionais, com o apoio de 14 veículos.

Tudo aconteceu ao largo de Alcoutim, numa operação de patrulhamento ao início da madrugada.

Por confirmar está a origem da outra embarcação. A GNR promete para as próximas horas um comunicado com mais detalhes. Há indicações de que a embarcação transportava haxixe desde Marrocos, por ser essa uma das rotas habituais de narcotráfico, mas não houve qualquer confirmação por parte das autoridades. Prosseguem operações para tentar localizar a embarcação suspeita e os seus tripulantes.

