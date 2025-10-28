Ouvir
Ministra do Ambiente

Ministra do Ambiente: "Estamos mais preparados". Seis meses depois, Portugal acelera resposta a um futuro apagão

28 out, 2025 - 11:31 • André Rodrigues

Seis meses após o apagão elétrico de abril, a ministra Maria da Graça Carvalho garante que Portugal está mais preparado para enfrentar falhas na rede. Foi duplicado o número de centrais de arranque autónomo e investidos mais de 130 milhões para modernizar o sistema e o armazenamento de energia com baterias e soluções fotovoltaicas para infraestruturas críticas.

A ministra do Ambiente assegura que, seis meses após o apagão de 28 de abril, Portugal está mais bem preparado para enfrentar eventuais falhas da rede elétrica.

Em entrevista à Renascença, Maria da Graça Carvalho reconhece que “ninguém pode garantir que não haja um apagão, mas estamos a criar condições para tornar menos provável que isso aconteça”.

Entre as 31 medidas lançadas pelo Governo desde o incidente, destaca-se o aumento de duas para quatro centrais de arranque autónomo, fundamentais para reiniciar o sistema elétrico nacional sem depender de ligações externas. Duas dessas centrais já estavam operacionais e as outras duas iniciam atividade a 1 de janeiro, após testes bem-sucedidos.

Além disso, a ministra destaca o reforço das infraestruturas críticas, como hospitais e centros de dados que passam a contar com painéis fotovoltaicos e baterias para garantir o prolongamento da autonomia em caso de falha.

As medidas que REN e Governo preparam para travar um eventual novo apagão

As medidas que REN e Governo preparam para travar um eventual novo apagão

Algumas das medidas já estão aprovadas, parcialmente

Graça Carvalho clarifica, aindam que o apagão de abril teve origem em Espanha, com efeitos secundários em França e Portugal.

“O nosso sistema é mais estável do que o espanhol”, garante, sublinhando que Portugal já exige controlo de tensão nas centrais solares desde 2018, ao contrário de Espanha, que só recentemente adotou essa medida.

Apesar da interligação elétrica com Espanha ter sido temporariamente cortada por precaução após o apagão, Maria da Graça Carvalho defende que há sobretudo vantagens com a existência de um mercado ibérico de eletricidade.

“Quando temos um mercado maior, podemos aceder à eletricidade mais barata onde ela está a ser produzida”, explica a ministra.

Meio ano após o apagão, Graça Carvalho confirma que o Governo mantém reuniões regulares com as autoridades espanholas de forma a reforçar a cooperação e prevenir futuras falhas.

“Criámos um grupo de trabalho entre as duas ministras e os dois secretários de Estado, que se reuniu semanalmente durante vários meses após o apagão”, conclui.

