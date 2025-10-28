Novas regras de admissão à PSP. “É apenas um paliativo e não resolve nenhum problema”, diz ASPP

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) não se revê na portaria publicada esta segunda-feira pelo Governo, que introduz várias alterações às regras de admissão à PSP. Entre elas, a idade máxima para concorrer ao curso de agentes da polícia passa dos 30 para os 35 anos. Outra novidade é o fim da exigência de altura mínima, que até agora era de 1 metro e 60 para as mulheres e 1 metro e 65 para os homens.

Ter concluído ou estar a frequentar o 12.º ano de escolaridade, ou equivalente, é outro dos requisitos necessários.

Em declarações à Renascença, Paulo Santos, presidente da ASPP, afirma que as alterações representam “apenas um paliativo e que não vão resolver nenhum problema”.

“Não achamos que o problema resida, neste momento, em fatores de idade ou de altura. Consideramos que os fatores que estão na base da falta de atratividade decorrem de outras circunstâncias e achamos que o Governo deveria, sim, e a Direção Nacional também, apostar numa medida mais estruturada que permita ter algum impacto, a breve trecho, para resolver a falta de atratividade e a falta de candidatos que têm existido nos últimos concursos e nos últimos anos”, refere.

O diploma entra em vigor esta terça-feira, mas Paulo Santos insiste que há outros fatores que impedem a atratividade na profissão, como os baixos salários.

Por outro lado, o presidente da ASPP/PSP revela que está em cima da mesa o regresso aos protestos. Após a reunião de Direção que decorreu esta segunda-feira, a associação deu um prazo ao Governo até 28 de novembro para apresentar propostas concretas sobre remunerações e suplementos com efeitos a janeiro de 2026.

“Caso no dia 28 de novembro o Governo não apresente uma proposta formal que nos permita perceber aquilo que quer fazer relativamente a este processo social e não nos garanta efeitos a 1 de janeiro de 2026, então iremos cessar qualquer negociação e avançaremos para protestos que depois iremos naturalmente determinar em que moldes, com quem e em que termos. Por isso, é a última oportunidade que damos ao Governo”, remata.