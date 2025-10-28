OE 2026. Associação de Paliativos denuncia falta de estratégia "preocupante" no acesso a cuidados

Apesar de não ignorar que o aumento do acesso a esta especialidade faz parte das Grandes Opções 2025-2029, a responsável diz que falta ambição na proposta orçamental, o que se traduz na ausência de soluções que, no limite, causam sofrimento aos doentes e às famílias.

“Isso é preocupante, porque um dos problemas que temos é mesmo a falta de recursos humanos. Se não houver financiamento específico para contratualização de profissionais e para a sua fixação – seja nas equipas que trabalham dentro dos hospitais, seja nas que trabalham na comunidade – não haverá alargamento no acesso e temos desigualdades muito graves”, admite na Renascença a presidente da APCP, Catarina Pazes.

A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) alerta para a falta de “medidas concretas e objetivas” na proposta de Orçamento do Estado que promovam o acesso a este tipo de assistência.

Quando o acesso não é atempado, Catarina Pazes diz que a consequência é “haver muito sofrimento não atendido, o que aumenta muito uma pressão nos hospitais e nos serviços de urgência que poderia ser evitada”, sublinha.

“Todos os dias ouvimos profissionais a dizer que não estamos a conseguir dar resposta aos doentes que lhes são referenciados, porque não têm recursos e não conseguem chegar a todos”.

No entanto, Catarina Pazes lembra que a solução não está apenas nas mãos do Governo, nem exclusivamente dependente do Orçamento do Estado.

“A criação da especialidade de medicina paliativa será um dos motores para o desenvolvimento da área clínica, mas não depende tanto do Governo, mas sim da Ordem dos Médicos”, a quem deverá caber a promoção de uma carreira que garanta aos profissionais uma progressão idêntica à de outras especialidades.

De acordo com a APCP, a média de investimento público dos países da OCDE em cuidados paliativos situa-se entre 1% e 2%.

Mas Portugal só investe 0,25%, continuando a ser um dos países que menos aposta nesta área e onde mais de 70% dos doentes com necessidades paliativas continuam a não ter acesso atempado a esta assistência.