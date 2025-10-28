Produção de azeite em Portugal deverá cair 20% este ano

A quebra na produção de azeite em Portugal deverá rondar os 20% em comparação com a campanha anterior, em vez dos 10% apontados na estimativa inicial, segundo a maior associação nacional do setor, a Olivum. Em comunicado, a Olivum -- Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, com sede em Beja, atualizou as previsões da campanha olivícola nacional, antecipando agora uma quebra de produção de azeitona na ordem dos 20% face à campanha do ano passado. Contactada pela agência Lusa, a diretora executiva da Olivum, Susana Sassetti, realçou que a quebra da produção de azeite ronda os valores da diminuição da quantidade de azeitona, ou seja, os 20%, admitindo, porém, existirem ainda variações.

"Vai depender do rendimento [da azeitona] em azeite", advertiu a responsável. Susana Sassetti salientou que, com esta previsão de uma quebra de 20%, a produção nacional de azeite deverá situar-se entre as 140.000 e 150.000 toneladas, quando, no início deste mês, a previsão da Olivum era de 160.000 a 170.000 toneladas. Arranque da colheita confirma piores expectativas No comunicado, esta associação adiantou que "os primeiros dias de colheita confirmam que a produção está aquém das expectativas" e assinalou que a situação reflete "o impacto do calor extremo e da ausência de chuva nos últimos quatro meses". "Em várias zonas de Portugal, a seca e as temperaturas elevadas durante a maturação provocaram desidratação do fruto, afetando a produtividade", disse, frisando que até nos olivais regados "é necessária mais água e a sua falta está a ter um claro impacto na quebra de produção".