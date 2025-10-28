Ouvir
Roubo

PSP deteve seis pessoas por suspeita de vários furtos a ouriversarias

28 out, 2025 - 12:54 • Redação

Detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 68 anos, alegadamente assaltaram por Almodôvar, Beja, Braga, Chamusca, Charneca da Caparica, Entroncamento, Évora, Mira e Portimão.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta terça-feira seis pessoas portuguesas por suspeita da prática de vários furtos a ourivesarias. Segundo um comunicado oficial, duas mulheres e quatro homens têm "fortes indícios" de roubos em Almodôvar, Beja, Braga, Chamusca, Charneca da Caparica, Entroncamento, Évora, Mira e Portimão.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 68 anos, vão ser presentes nesta quarta-feira a uma esquadra em Beja.

Após um assalto a uma ourivesaria esta madrugada na Charneca da Caparica, Almada, três dos suspeitos foram detidos pelas 3h35 desta terça-feira na Ponte 25 de Abril. Os restantes foram detidos pelas 7h30, mas em diferentes pontos: Corroios (Seixal), Mem Martins (Sintra) e Portela de Sacavém (Loures).

Nas residências dos detidos e na viatura dos três primeiros suspeitos detidos foram apreendidos vários objetos de ourives.

Esta detenção é resultado de uma investigação de seis meses da PSP.

