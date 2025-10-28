Quatro feridos graves em colisão na A28 em Matosinhos

28 out, 2025 - 20:06 • Lusa
Quatro pessoas sofreram ferimentos graves na sequência de uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro na autoestrada 28 (A28) em Matosinhos, disse fonte da proteção civil.
Segundo a fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta para o acidente foi dado às 17:46, tendo os feridos sido transportados por viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) para o hospital.
Pelas 19:00, a A28 encontrava-se condicionada naquela zona.
No local estiveram 20 operacionais, apoiados por nove viaturas.