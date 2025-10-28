Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Quatro portugueses acusados de violarem duas raparigas julgados esta semana em Espanha

28 out, 2025 - 15:45 • Lusa

Ministério Público espanhol está a pedir penas de prisão de até 10 anos para um dos quatro acusados de violação de duas raparigas em Gijon, Espanha, em julho de 2021.

A+ / A-

Quatro portugueses acusados de violarem duas raparigas em Gijon, Espanha, em julho de 2021, começam a ser julgados na próxima quarta-feira, com o Ministério Público espanhol a pedir penas de prisão de até 10 anos para todos.

Os quatro portugueses, todos residentes na região de Braga, vão ser julgados no Tribunal Provincial de Oviedo, localizado na cidade das Astúrias, onde no verão de 2021 estavam de férias quando conheceram duas raparigas que os acusaram de violação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a acusação e as alegações do Ministério Público espanhol, as raparigas conheceram dois dos quatro portugueses num bar e concordaram ter relações sexuais com um deles no alojamento onde estavam hospedados, mas acabaram por ser violadas, nesse local, pelos quatro homens que vão ser agora julgados.

As raparigas apresentaram queixa na polícia e foram atendidas num hospital depois de terem deixado o alojamento onde alegam ter sido vítimas de violação e os quatro portugueses foram detidos horas mais tarde.

Dois deles ficaram em prisão preventiva até 10 de setembro de 2021, quando foram libertados sob fiança, tendo os quatro aguardado o desenrolar do caso e o julgamento em Portugal, sem poderem sair da Península Ibérica, segundo fonte da defesa. Um deles está acusado de dois crimes de abuso sexual e o Ministério Público pede que lhe sejam aplicados 10 anos de prisão.

Os outros três estão acusados de um crime de abuso sexual cada (um deles na forma de cumplicidade) e o Ministério Público pede que lhes sejam aplicadas penas de prisão que vão desde um ano e três meses até cinco anos.

Portugueses suspeitos de violação em Espanha em 2021 aguardam julgamento em Portugal

Portugueses suspeitos de violação em Espanha em 2021 aguardam julgamento em Portugal

O caso aconteceu a 24 de julho de 2021, quando qua(...)

As duas raparigas constituíram-se também como "acusação particular" no processo e pedem penas prisão para todos, de entre um ano e seis meses e 22 anos.

Tanto o Ministério Público como a acusação particular pedem ainda que as duas raparigas sejam indemnizadas por danos físicos e morais pelos acusados, que tinham todos menos de 30 anos no verão de 2021. Quanto à defesa, pede a absolvição dos quatro portugueses, argumentando que as relações sexuais foram todas consentidas.

O julgamento arranca na próxima quarta-feira e tem, para já, sessões marcadas também para quinta-feira.

Espanha alterou em 2022 o Código Penal nos artigos relativos às violações e abusos sexuais, numa mudança que ficou conhecida como "lei do só sim é sim".

A nova legislação colocou a não existência de consentimento como aquilo que define uma agressão sexual – e já não se houve violência ou intimidação ou se a vítima resistiu.

A legislação acabou também com a diferença entre abuso e agressão sexual que até então existia em Espanha, passando a existir apenas o delito da agressão sexual, definido como "todas aquelas condutas que atentem contra a liberdade sexual da outra pessoa".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)