Quatro portugueses acusados de violarem duas raparigas julgados esta semana em Espanha

Quatro portugueses acusados de violarem duas raparigas em Gijon, Espanha, em julho de 2021, começam a ser julgados na próxima quarta-feira, com o Ministério Público espanhol a pedir penas de prisão de até 10 anos para todos.

Os quatro portugueses, todos residentes na região de Braga, vão ser julgados no Tribunal Provincial de Oviedo, localizado na cidade das Astúrias, onde no verão de 2021 estavam de férias quando conheceram duas raparigas que os acusaram de violação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a acusação e as alegações do Ministério Público espanhol, as raparigas conheceram dois dos quatro portugueses num bar e concordaram ter relações sexuais com um deles no alojamento onde estavam hospedados, mas acabaram por ser violadas, nesse local, pelos quatro homens que vão ser agora julgados.

As raparigas apresentaram queixa na polícia e foram atendidas num hospital depois de terem deixado o alojamento onde alegam ter sido vítimas de violação e os quatro portugueses foram detidos horas mais tarde.

Dois deles ficaram em prisão preventiva até 10 de setembro de 2021, quando foram libertados sob fiança, tendo os quatro aguardado o desenrolar do caso e o julgamento em Portugal, sem poderem sair da Península Ibérica, segundo fonte da defesa. Um deles está acusado de dois crimes de abuso sexual e o Ministério Público pede que lhe sejam aplicados 10 anos de prisão.

Os outros três estão acusados de um crime de abuso sexual cada (um deles na forma de cumplicidade) e o Ministério Público pede que lhes sejam aplicadas penas de prisão que vão desde um ano e três meses até cinco anos.