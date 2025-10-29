2.500 trabalhadores afetados. “Logo que haja material acaba o lay-off” na Bosch Portugal

29 out, 2025 - 17:05 • Isabel Pacheco
Raquel Ferreira faz parte do grupo de 2.500 trabalhadores da unidade de produção de Braga da Bosch que entra em lay-off a partir de novembro e até abril. A operadora antevê seis meses “muito difíceis” com a redução de salário que, no seu caso, será vezes dois.
“Quando é o casal ainda é pior. É o meu caso”, atira a trabalhadora, lembrando que, para gerir a vida familiar, está “habituada a um ordenado e, afinal, vai ser outro”. E o corte “não vai ser pouco”, lamenta.
“Mas, vamos pensar que vai ser pouco tempo. Não podemos ter pensamento negativo”, vinca Raquel.
E é essa a esperança de António Guimarães. Operador da Bosch há 35 anos, António mantem a expectativa que os seis meses de suspensão de produção possam vir a terminar mais cedo.
“Logo que haja material é para trabalhar e acaba a lay-off”, diz-nos António que ressalva, no entanto, que a “empresa assumiu pagar mais” que os 66% de ordenado estipulado por lei durante o período de lay-off.
“A comissão de trabalhadores CT conseguiu que a empresa nos desse mais 15% para amenizar as despesas que vamos ter”, explica, ficando assim assegurados 85% da remuneração.
Em causa está a falta de chips – componentes eletrónicos — para a produção da multinacional alemã. A situação leva António e, outros trabalhadores, a suspeitarem que a situação se possa vir a repetir.
“É um material escasso em todo o mundo porque atualmente tudo leva chips, desde computadores a telemóveis. E não há assim tantas empresas, sobretudo na Europa, a fabricarem chips”, explica António, para quem a Europa tem de “repensar” o seu posicionamento.
“A Europa tem de ser autossustentável, se depender da China ou dos Estados Unidos ou da Ásia, estamos sempre sujeitos a situações destas”, alerta o trabalhador.
A comissão de trabalhadores acusa a multinacional de falta de estratégia para evitar a falta de material para assegurar a produção.
“A responsabilidade é da empresa, que não soube cautelar esta situação”, atira o representante da Comissão de Trabalhadores, Maximiliano Pereira lamentando que “mais uma vez, a empresa está dependente de fornecedores”.
“A estratégia de uma empresa como a Bosch é de procurar sempre alternativas e não esperar que as coisas aconteçam”, defende o representante dos cerca de 3.400 funcionários das duas unidades de produção da Bosch em Braga.
Já o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte – SITE Norte – garante que foi surpreendido com a decisão. Em comunicado, o SITE Norte fala em “secretismo” e considera “inaceitável” os trabalhadores terem tido conhecimento da situação “por via das notícias da comunicação social”.
Apesar de considerar o “cuidado da empresa em aplicar 18% nos salários em lay-off”, o SITE defende que a multinacional “tem todas as condições para pagar os salários a 100%”, prova disso, lembra o sindicato foi o crescimento de 14% da Bosch Portugal em 2024.
Dos perto de 3.400 trabalhadores, apenas as áreas de desenvolvimento e inovação não serão afetadas pelo lay-off. Os restantes trabalhadores, 2.500, suspendem trabalho até abril.