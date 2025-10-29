2.500 trabalhadores afetados. “Logo que haja material acaba o lay-off” na Bosch Portugal

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Raquel Ferreira faz parte do grupo de 2.500 trabalhadores da unidade de produção de Braga da Bosch que entra em lay-off a partir de novembro e até abril. A operadora antevê seis meses “muito difíceis” com a redução de salário que, no seu caso, será vezes dois. “Quando é o casal ainda é pior. É o meu caso”, atira a trabalhadora, lembrando que, para gerir a vida familiar, está “habituada a um ordenado e, afinal, vai ser outro”. E o corte “não vai ser pouco”, lamenta. “Mas, vamos pensar que vai ser pouco tempo. Não podemos ter pensamento negativo”, vinca Raquel.

E é essa a esperança de António Guimarães. Operador da Bosch há 35 anos, António mantem a expectativa que os seis meses de suspensão de produção possam vir a terminar mais cedo. “Logo que haja material é para trabalhar e acaba a lay-off”, diz-nos António que ressalva, no entanto, que a “empresa assumiu pagar mais” que os 66% de ordenado estipulado por lei durante o período de lay-off. “A comissão de trabalhadores CT conseguiu que a empresa nos desse mais 15% para amenizar as despesas que vamos ter”, explica, ficando assim assegurados 85% da remuneração. Em causa está a falta de chips – componentes eletrónicos — para a produção da multinacional alemã. A situação leva António e, outros trabalhadores, a suspeitarem que a situação se possa vir a repetir. “É um material escasso em todo o mundo porque atualmente tudo leva chips, desde computadores a telemóveis. E não há assim tantas empresas, sobretudo na Europa, a fabricarem chips”, explica António, para quem a Europa tem de “repensar” o seu posicionamento. “A Europa tem de ser autossustentável, se depender da China ou dos Estados Unidos ou da Ásia, estamos sempre sujeitos a situações destas”, alerta o trabalhador.