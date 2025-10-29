Armando Vara perde última tentativa para evitar prisão

O antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara, esgotou todas as possibilidades legais para evitar a prisão. O Tribunal Constitucional rejeitou a reclamação apresentada pela defesa. A informação foi inicialmente avançada, esta terça-feira, pelo Público e posteriormente confirmada à Renascença pelo advogado do ex-banqueiro.

Com esta decisão, Vara perde a derradeira tentativa de evitar o cumprimento da pena de cinco anos e meio de prisão, a que foi condenado no âmbito do processo Face Oculta, por três crimes de tráfico de influências. O antigo governante e gestor bancário foi ainda condenado a uma nova pena de dois anos de prisão num dos miniprocessos extraídos da Operação Marquês.

Depois de iniciar o cumprimento da pena, Armando Vara poderá requerer liberdade condicional. Caso o pedido seja recusado, o ex-administrador da CGD deverá ser libertado cerca de oito meses depois, quando completar dois terços da pena.

A decisão do Tribunal Constitucional fecha definitivamente o caminho judicial de Vara, encerrando um processo que marcou o debate público em torno da corrupção e da responsabilidade política em Portugal.