Base das Lajes. "Se a República não cumprir, a região avança"

Há uma luz ao fundo do túnel. Depois de quase um mês sem receberem vencimento, devido à suspensão temporária e não remunerada aplicável a funcionários públicos norte-americanos, por causa da paralisação parcial por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos, os cerca de 450 funcionários poderão ver o problema resolvido, a curto prazo.

Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional dos Açores, explica à Renascença que a situação é "complexa e delicada", ainda para mais porque não há uma previsão sobre quando é que os Estados Unidos poderão garantir esse pagamento.

Mas agora, o governo regional anuncia uma de duas soluções possíveis.

"O governo da República pode adiantar esse dinheiro, como é sua obrigação, já que se trata de um acordo (o das Lajes) entre os dois Estados. Estamos em conversações com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa para encontrar uma solução", explica o governante.

A outra solução surgirá, caso do outro lado do Atlântico o impasse se mantenha e o governo português não dê uma resposta.



