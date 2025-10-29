Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Trabalhadores da Base das Lajes

Base das Lajes. "Se a República não cumprir, a região avança"

29 out, 2025 - 14:29 • João Cunha

Governo Regional dos Açores garante que o pagamento dos salários em atraso dos funcionários civis ao serviço dos norte-americanos na Base das Lajes vai ser feito. Cerca de 450 funcionários estão sem receber, devido ao "shutdown" da administração Trump.

A+ / A-

Há uma luz ao fundo do túnel. Depois de quase um mês sem receberem vencimento, devido à suspensão temporária e não remunerada aplicável a funcionários públicos norte-americanos, por causa da paralisação parcial por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos, os cerca de 450 funcionários poderão ver o problema resolvido, a curto prazo.

Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional dos Açores, explica à Renascença que a situação é "complexa e delicada", ainda para mais porque não há uma previsão sobre quando é que os Estados Unidos poderão garantir esse pagamento.

Mas agora, o governo regional anuncia uma de duas soluções possíveis.

"O governo da República pode adiantar esse dinheiro, como é sua obrigação, já que se trata de um acordo (o das Lajes) entre os dois Estados. Estamos em conversações com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa para encontrar uma solução", explica o governante.

A outra solução surgirá, caso do outro lado do Atlântico o impasse se mantenha e o governo português não dê uma resposta.


"O governo dos Açores está a estudar um plano B, porque nós não vamos deixar os trabalhadores sem salário. Estamos a trabalhar numa solução para acudir a esta gente, durante um a dois meses que seja necessário", garante Artur Lima, recordando que os trabalhadores das Lajes recebem à quinzena.

"É o american way of life que eles também têm. E em alguns casos, há marido e mulher" a trabalharem na base, detalha.

Assim, há famílias que voltam a lidar com este problema, embora em 2013, durante a primeira presidência de Donald Trump, tenham ficado sem vencimento, mas não durante tanto tempo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)