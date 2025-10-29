Ouvir
Carris Metropolitana com novos percursos e paragens em Almada e Seixal a partir de 1 de novembro

29 out, 2025 - 22:34 • Diogo Camilo

Quatro linhas vão contar com reforços de horário, enquanto a linha entre o Hospital Garcia de Orta e Sobreda vai sofrer ajuste de percurso e outras duas linhas vão ter novas paragens.

A partir deste sábado, a Carris Metropolitana vai introduzir 15 reforços de horário, além de pequenos ajustes de percurso e novas paragens nos concelhos de Almada e Seixal.

Saiba as alterações:


Reforços de horário

A partir de 1 de novembro, as linhas 3113, 3711, 3541 e 3112 contarão com reforços de horário.
  • 3113 | Fogueteiro (Estação) – Seixal (Terminal Fluvial) via Quinta do Cabral
Sentido Fogueteiro (Estação): 5h05 e 5h35.
Sentido Seixal (Terminal Fluvial): 5h35.
  • 3711 | Monte de Caparica (FCT) – Lisboa (Sete Rios)
De modo a assegurar a ligação ao Instituto Universitário Egas Moniz, a linha contará com três reforços de horário e 1 ajuste.
Sentido Monte da Caparica: Reforço de horário às 7h e ajuste do horário das 8h05 para as 8h15.
Sentido Lisboa (Sete Rios): Reforços às 6h20 e 7h35.
  • 3541 | Coina (Estação) – Fernão Ferro via Casal do Sapo e Pinhal do General
Nos fins de semana, a linha terá sete novos horários.
Sentido Coina (Estação): 10h, 13h40 e 18h.
Sentido Fernão Ferro: 8h30, 10h30, 14h15 e 18h30.
  • 3112 | Fogueteiro (Estação) – Seixal (Terminal Fluvial) via Paio Pires
Sentido Seixal (Terminal Fluvial): 22h.
Sentido Fogueteiro (Estação): 22h40.


Ajustes de percurso

  • 3027 | Hospital Garcia de Orta – Sobreda
A partir de novembro, a linha terá um ajuste de percurso, de modo a servir o Bairro do Matadouro. Assim, a linha passará a efetuar a paragem PRAGAL (ESTR CASQUILHO) Bº MATADOURO.

Novas paragens

  • 3034 | Porto Brandão (Terminal) – Quinta do Texugo
  • 3038 | Banática – Porto Brandão
As linhas terão duas novas paragens na R. 5 de Outubro de forma a servir a Escola Básica da Fonte Santa.
