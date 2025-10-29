Casal de idosos encontrado morto dentro de casa em Viana do Castelo

Um casal de idosos, com cerca de 80 anos foi encontrado morto, no interior da sua habitação, na freguesia de Carreço, Viana do Castelo, desconhecendo-se ainda as causas, disse fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da GNR de Viana do Castelo disse que o alerta foi dado por um familiar e que o caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) "por não estarem claras as causas da morte do casal".

A mesma fonte adiantou desconhecer se os idosos viviam sozinhos.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta foi dado às 09h20 para "uma queda do casal numas escadas".

Ao local compareceram nove operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, INEM e GNR.