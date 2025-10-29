Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Casal de idosos encontrados mortos dentro de casa em Viana do Castelo

29 out, 2025 - 11:29 • Lusa

Fonte adiantou desconhecer se os idosos viviam sozinhos.

A+ / A-

Um casal de idosos, com cerca de 80 anos foi encontrado morto, no interior da sua habitação, na freguesia de Carreço, Viana do Castelo, desconhecendo-se ainda as causas, disse fonte da GNR,.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da GNR de Viana do Castelo disse que o alerta foi dado por um familiar e que o caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) "por não estarem claras as causas da morte do casal".

A mesma fonte adiantou desconhecer se os idosos viviam sozinhos.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o alerta foi dado às 09h20 para "uma queda do casal numas escadas".

Ao local compareceram nove operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, INEM e GNR.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)