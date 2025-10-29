Chuva forte deixa carros submersos na baixa de Faro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quarta-feira o aviso meteorológico para vermelho no distrito de Faro, devido à chuva forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes. Este é o nível mais grave numa escala de quatro e estará em vigor até às 10h00.

Após esse período, Faro mantém-se sob aviso laranja até às 15h00, devido à previsão de trovoadas e vento forte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os distritos de Évora, Setúbal e Beja estão sob aviso laranja — o segundo mais grave — por causa da chuva intensa. Em Beja, soma-se ainda um aviso amarelo por trovoada.

Já Santarém e Lisboa permanecem sob aviso amarelo até ao meio-dia, enquanto Castelo Branco e Portalegre terão o mesmo nível de alerta até às 15h00.

Atenções centradas no Algarve

A forte chuva que caiu durante a manhã causou várias inundações nos concelhos de Faro e Vila Real de Santo António, no Algarve.

De acordo com o comando sub-regional do Algarve da Proteção Civil, todos os meios disponíveis foram mobilizados “para muitos dos locais onde se têm verificado inundações”.

O chefe de sala operacional, Hélder Correia, explicou à agência Lusa que as equipas estão totalmente empenhadas no terreno:

“Estamos com todos os meios a trabalho. Neste momento, não podemos avançar com números porque as ocorrências estão em curso, tanto em meios humanos como materiais”, explicou.

A Proteção Civil destacou ainda que a precipitação intensa tem causado cheias sobretudo na via pública, dificultando a circulação em várias zonas.

Apesar da chuva intensa que caiu durante a madrugada, sobretudo nas regiões Centro e Sul do país, não se registou um aumento significativo de ocorrências que exigissem a intervenção dos bombeiros.

A informação foi avançada à Renascença pelo Comandante Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já em Lisboa, entre as 16h00 e as 22h00 de terça-feira, segundo a proteção civil municipal, o número de ocorrências associadas ao mau tempo chegou às 174, a maioria devido a inundações.

A maioria das ocorrências deveu-se a inundações de espaços privados, do espaço público e inundações. Foram registadas também 11 por quedas de árvore, 10 devido a acidentes rodoviários, cinco por quedas de estruturas e duas por queda de revestimento.

[notícia atualizada às 8h44 de dia 29 de outubro de 2025 para acrescentar mais detalhes sobre o mau tempo no Algarve]