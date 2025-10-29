Constituídos arguidos e libertados dois suspeitos da morte de militar da GNR no Guadiana

Os dois suspeitos da morte do militar da GNR envolvido numa operação de narcotráfico no rio Guadiana foram constituídos arguidos e libertados com termo de identidade e residência.

A informação foi avançada inicialmente pela CNN Portugal e posteriormente confirmada pela Renascença, esta quarta-feira.

Deste incidente, recorde-se, resultou a morte de um militar da Guarda Nacional Republicana.

Os dois homens de nacionalidade espanhola tentavam chegar a Espanha na posse de 50 mil euros, presumivelmente relacionados com o tráfico de droga. Foram detidos pela GNR e entregues à Polícia Judiciária, mas acabaram por ser libertados ontem ao final da noite por falta de provas.

[Notícia atualizada às 9h55 de 29 de outubro de 2025]