Diretor do Estabelecimento Prisional da Guarda acusado de abuso de poder

O Sindicato dos Técnicos da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP) avançou esta quarta-feira com uma ação contra o diretor do Estabelecimento Prisional da Guarda, Luís Couto, por "assédio e abuso de poder" contra uma funcionária da prisão.

Em comunicado, o sindicato relata que a trabalhadora "é técnica superior e foi colocada a exercer funções de telefonista" e critica o "modelo salazarista" de escolha de trabalhadores para funções "sem qualquer concurso".

"Este processo que ignora a meritocracia e tem por base fatores desconhecidos, que nem estão previstos na lei", refere o sindicato.

O SinDGRSP apela ainda à ministra da Justiça que "não permita que este modelo questionável se perpetue" na Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Na ação de intimação, enviada ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, é relatado que a trabalhadora "esteve ausente por um período de 13 meses, em situação de baixa médica por burnout", tendo retomado funções em setembro de 2025.

Após pedir a alteração do regime do horário de trabalho, recebeu uma resposta do diretor, Luís Couto, no qual foi proposto que acolhesse reclusos, atendesse chamadas telefónicas e recebesse os pedidos diários de reclusos.

A queixa refere que a trabalhadora "não se encontra bem psicologicamente" e acusa o diretor do estabelecimento prisional "de aproveitar-se desse facto para a 'humilhar' através da atribuição de funções que nada se enquadram para as quais aquela foi contratada".