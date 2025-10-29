Ouvir
Presidenciais 2026

Dona da CMTV apresenta queixa da RTP, SIC e TVI devido a debates

29 out, 2025 - 20:36 • Lusa

A Medialivre, dona do Correio da Manhã, CMTV e do Now, queixa-se de ter sido excluída destes debates e de alegadamente haver um acordo de exclusividade para a realização dos mesmos.

A Medialivre, dona do Correio da Manhã (CM), da CMTV e do Now, apresentou uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra a RTP, SIC e TVI por causa dos debates das presidenciais.

Gouveia e Melo e Marques Mendes encerram o ciclo de 28 debates presidenciais transmitidos na RTP, SIC e TVI, que vão de 17 de novembro a 22 de dezembro, segundo o calendário apresentado pelas televisões às candidaturas.

A queixa da Medialivre tem a ver com o facto de ter sido excluída destes debates e de alegadamente haver um acordo de exclusividade relativamente aos debates.

"Tomou a Medialivre conhecimento de que as entidades ora participadas acordaram a celebração de mais um acordo de exclusividade, desta vez tendo por objeto os debates para as eleições presidenciais", lê-se na queixa.

"Os três canais FTA [de sinal aberto] propuseram aos candidatos presidenciais a realização de 28 debates frente a frente, em horário nobre. Isto representa um enorme investimento televisivo dos canais generalistas", referiram a RTP, SIC e TVI à Lusa na terça-feira. .

"Nesse sentido, consideramos que a realização de outros debates, no mesmo período, não é razoável porque iria contribuir para desviar a atenção dos espetadores, prejudicando o esforço dos três canais FTA e, em segundo lugar, o esclarecimento dos eleitores, uma vez que atingiria audiências significativamente inferiores", remataram.

Em comunicado sobre os debates televisivos no mesmo dia, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) disse que "não é compatível com os objetivos que devem ser assegurados em períodos eleitorais, práticas de domínio de informação através da exclusão de meios de comunicação social, numa matriz anti-concorrencial evitando competir livremente e condicionando o objetivo de exponenciar a informação através de todos os meios de comunicação social que estejam disponíveis para assegurar o serviço público eleitoral". .

Neste contexto, anunciou que iria comunicar a sua posição à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) e à Autoridade da Concorrência (AdC) "para que apreciem os factos e, se assim entenderem, se pronunciem no âmbito das respetivas competências".

As eleições presidenciais ainda não foram marcadas, mas deverão realizar-se em 18 de janeiro de 2026.

